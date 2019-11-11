Скачать
Понедельник, 11.11.2019
Нападение на ветерана АТО: подозреваемые задержаны
Нападение на ветерана АТО: подозреваемые задержаны
Протесты в Ираке: правозащитники призывают остановить насилие
Протесты в Ираке: правозащитники призывают остановить насилие
Клопп: Мы забивали невероятные голы
Клопп: Мы забивали невероятные голы
Рецепт дня: нежнейший пирог из тыквы
Рецепт дня: нежнейший пирог из тыквы

В Германии из-за непогоды произошло массовое ДТП: множество пострадавших

В Германии из-за непогоды произошло массовое ДТП: множество пострадавших
05:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира:В Германии столкнулись 18 автомобилей.

На юго-западе Германии в воскресенье произошла масштабная автоавария из-за гололеда и тумана. Об этом сообщает Радио Баварии.

"В Нижний Франконии на скользкой дороге утром 18 транспортных средств врезались друг в друга. Женщина была заблокирована в своем автомобиле и получила серьезные ранения, еще 28 человек получили травмы, из них трое - тяжелые", - говорится в сообщении.

Авария произошла на национальной трассе А7. Водитель пикапа потерял контроль над управлением своим автомобилем на мосту через реку Майн и врезался в отбойник между полосами. Из-за гололеда и плохой видимости - менее 50 м - следующие авто не смогли вовремя затормозить.

В Германии польский автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

Были повреждены три транспортных средства пожарной охраны и авто полиции. На время проведения спасательных работ трасса была полностью закрыта в направлении Касселя в течение нескольких часов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, ДТП, ФРГ, Авария.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне
02 Медики назвали первые признаки сахарного диабета
03 "Много исторических законопроектов": что будут рассматривать в Раде на неделе
04 Появились первое изображение Volkswagen Corrado
05 Мазур: Над моим освобождением работала и украинская власть, и оппозиция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иран начал строительство второго реактора на АЭС
Иран начал строительство второго реактора на АЭС
В Киеве неизвестные напали на ветерана АТО и его жену
В Киеве неизвестные напали на ветерана АТО и его жену
В Париже провели шествие против исламофобии
В Париже провели шествие против исламофобии
Когда выпендриваешься как можешь: забавные картинки
Когда выпендриваешься как можешь: забавные картинки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь