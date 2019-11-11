В Германии из-за непогоды произошло массовое ДТП: множество пострадавших

Новости мира:В Германии столкнулись 18 автомобилей.

На юго-западе Германии в воскресенье произошла масштабная автоавария из-за гололеда и тумана. Об этом сообщает Радио Баварии.

"В Нижний Франконии на скользкой дороге утром 18 транспортных средств врезались друг в друга. Женщина была заблокирована в своем автомобиле и получила серьезные ранения, еще 28 человек получили травмы, из них трое - тяжелые", - говорится в сообщении.

Авария произошла на национальной трассе А7. Водитель пикапа потерял контроль над управлением своим автомобилем на мосту через реку Майн и врезался в отбойник между полосами. Из-за гололеда и плохой видимости - менее 50 м - следующие авто не смогли вовремя затормозить.

Были повреждены три транспортных средства пожарной охраны и авто полиции. На время проведения спасательных работ трасса была полностью закрыта в направлении Касселя в течение нескольких часов.