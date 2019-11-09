В Германии польский автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

Новости мира:Семь человек в тяжелом состоянии доставили в больницу, всего же в автобусе находилось 50 человек.

Польский автобус с 50-ю пассажирами в субботу утром, 9 ноября, попал в ДТП недалеко от Гамбурга.

В результате ДТП пострадали 13 человек, семь из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщает Польское радио.

"Чрезвычайная ситуация произошла в 6:35 (по киевскому времени). Автобус по неизвестным причинам съехал с дороги вправо и перевернулся, уничтожая защитные барьеры на участке 250 метров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате беспрецедентных лесных пожаров в Австралии погибли 2 человека, ещё 7 числятся пропавшими без вести.