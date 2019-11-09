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Суббота, 09.11.2019
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В Германии польский автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

В Германии польский автобус попал в ДТП: есть пострадавшие
17:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: tag24.de

Новости мира:Семь человек в тяжелом состоянии доставили в больницу, всего же в автобусе находилось 50 человек.

Польский автобус с 50-ю пассажирами в субботу утром, 9 ноября, попал в ДТП недалеко от Гамбурга.

В результате ДТП пострадали 13 человек, семь из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщает Польское радио.

"Чрезвычайная ситуация произошла в 6:35 (по киевскому времени). Автобус по неизвестным причинам съехал с дороги вправо и перевернулся, уничтожая защитные барьеры на участке 250 метров", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, в результате беспрецедентных лесных пожаров в Австралии погибли 2 человека, ещё 7 числятся пропавшими без вести. 

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Германия, Польша, ДТП, Гамбург, Автобус с туристами.
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