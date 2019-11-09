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"Это закончится драмой": Туск призывает не голосовать за правящую партию Польши

"Это закончится драмой": Туск призывает не голосовать за правящую партию Польши
15:24 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Тучк считает, что политика польского правительства должна завершиться драмой.

Ставка правящей польской партии "Право и Справедливость" на расширение социальных выплат уже стала проблемой для экономики и завершится драмой.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet, такое мнение озвучил президент Совета ЕС и экс-премьер Польши Дональд Туск.

"Кризис, вызванный правлением ПиС, настолько велик, что следует сделать все, чтобы эта партия не разрушала политический порядок и верховенство закона в течение следующих четырех лет, - считает Туск.

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Он положительно оценивает прежние социальные инициативы власти. Однако отмечает - "правительство ПиС на этом не остановилось".

"Они в американском стиле соединили левую и правую политику. Как известно, это должно закончиться драмой", - сказал он.

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Туск также добавил, что в сложившейся ситуации кандидатом в президенты должен быть "тот, кто надежно и достоверно имеет поддержку более половины поляков".

Напомним, накануне Туск объявил, что не будет участвовать в следующих президентских выборах, которые должны пройти весной следующего года.

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Польша, Выборы, Дональд Туск, PiS.
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