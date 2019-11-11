В Германии каждый год все больше уничтожают новой одежды

Новости мира:На рынке Германии покупателям предлагают больше текстильных изделий, чем они приобретают.

В Германии уже не первый год продолжается тенденция, когда уничтожается или выбрасывается все больше одежды. Это объясняется тем, что на немецком рынке потребителям предлагается гораздо больше текстильных изделий, чем они покупают. Об этом сообщает DW.

Ожидается, что только в 2019 году 230 млн предметов одежды останутся нереализованными в немецкой розничной и онлайн-торговли. На такие объемы указывает обнародовано в воскресенье, 10 ноября, исследование, проведенное изданием Welt am Sonntag.

Авторы исследования опирались на показатели рынка, приведены исследовательской фирмой Euromonitor International, согласно которым в 2019 году на немецком рынке моды предлагать около 2,3 миллиарда единиц одежды. По оценкам экспертов отрасли, до десяти процентов из них, то есть около 230 млн штук, останутся непроданными в розничной торговле, несмотря на снижение цен и другие подходы к реализации в торговых точках.

Дальнейшая судьба непроданных единиц одежды - попасть на заводы по переработке и сжиганию мусора или оказаться в магазинах секонд-хенда в странах за пределами ЕС, доказывают авторы исследования.