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День независимости Польши: как проходило празднование (Фото)

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День независимости Польши: как проходило празднование (Фото)
08:08 Сегодня Телеграф

Новости мира:За время проведения Националистического Марша на зафиксировано никаких эксцессов.

Марш независимости в Варшаве, который организовали польские националистические силы, в полиции признали самым спокойным за последние годы.

В акции, по разным подсчетам, приняли участие от почти 50 тыс. до свыше 100 тыс. лиц.

Начало марша затянулось из-за того, что маршрут националистам попытались перекрыть несколько представителей либеральных сил. Полиция попросила их разойтись, а когда они отказались это сделать, отвела в сторону.

Марш прошел без плакатов противоречивого содержания. Зато его участники несли самый длинный польский флаг - более 2 км длиной.

Немало участников шествия не вняли призывам организаторов - не зажигать файеры и петарды.

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Несмотря на это польские правоохранители признали этот марш самым безопасным за последнее десятилетие - ведь в прошлые годы акция сопровождалась лозунгами расистского и ксенофобского содержания.

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Польша, День Независимости, Националистический Марш.
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