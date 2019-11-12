День независимости Польши: как проходило празднование (Фото)

Новости мира:За время проведения Националистического Марша на зафиксировано никаких эксцессов.

Марш независимости в Варшаве, который организовали польские националистические силы, в полиции признали самым спокойным за последние годы.

В акции, по разным подсчетам, приняли участие от почти 50 тыс. до свыше 100 тыс. лиц.

Начало марша затянулось из-за того, что маршрут националистам попытались перекрыть несколько представителей либеральных сил. Полиция попросила их разойтись, а когда они отказались это сделать, отвела в сторону.

Марш прошел без плакатов противоречивого содержания. Зато его участники несли самый длинный польский флаг - более 2 км длиной.

Немало участников шествия не вняли призывам организаторов - не зажигать файеры и петарды.

Несмотря на это польские правоохранители признали этот марш самым безопасным за последнее десятилетие - ведь в прошлые годы акция сопровождалась лозунгами расистского и ксенофобского содержания.