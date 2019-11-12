Мощная кибератака: на лейбористов Британии напали хакеры

Новости мира:Хакеры пытались взломать базы данных Лейбористской партии парламента Великобритании.

Цифровые ресурсы британской Лейбористской партии подверглись масштабной хакерской атаке.

Об этом сообщает Sky News.

По словам представителя партии, кибератака была "не успешной", и хакеры не смогли похитить данные, поскольку сработали "мощные системы безопасности".

"Системы безопасности притормозили определенную работу нашей кампании, но она была восстановлена сегодня утром", - сказала она.

Издание отмечает, что речь может идти о DDos-атаке.

Лейбористы передали информацию об инциденте в Национальный центр кибербезопасности.

Пока неизвестно, подозревает ли партия кого-нибудь в причастности к кибератакам.

Как известно, сейчас в Великобритании проводится предвыборная кампания. Выборы в британский парламент назначены на 12 декабря.