Мощная кибератака: на лейбористов Британии напали хакеры

Цифровые ресурсы британской Лейбористской партии подверглись масштабной хакерской атаке.
Об этом сообщает Sky News.
По словам представителя партии, кибератака была "не успешной", и хакеры не смогли похитить данные, поскольку сработали "мощные системы безопасности".
"Системы безопасности притормозили определенную работу нашей кампании, но она была восстановлена сегодня утром", - сказала она.
Издание отмечает, что речь может идти о DDos-атаке.
Лейбористы передали информацию об инциденте в Национальный центр кибербезопасности.
Пока неизвестно, подозревает ли партия кого-нибудь в причастности к кибератакам.
Как известно, сейчас в Великобритании проводится предвыборная кампания. Выборы в британский парламент назначены на 12 декабря.