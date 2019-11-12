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Данилов и Британские послы обсудили важность развития системы реагирования на риски

Данилов и Британские послы обсудили важность развития системы реагирования на риски
13:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов встретился с делегацией Посольства Великобритании в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе встречи с делегацией посольства Великобритании в Украине обсудил развитие национальной системы реагирования на риски в различных сферах.

Как сообщает пресс-служба СНБО во вторник, Данилов встретился с советником по оборонным вопросам посольства Великобритании в Украине Линдой Смит и заместителем советника по оборонным вопросам посольства Великобритании в Украине Робином Сивордом.

"Во время встречи стороны обменялись опытом и обсудили сотрудничество между Украиной и Великобританией, в частности, в вопросах развития национальной системы реагирования на риски в различных сферах", - сказано в сообщении.

По словам секретаря СНБО, создание такой системы является одним из приоритетов для президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу разработать устойчивую, современную систему, которой будут оперировать профессиональные, высококвалифицированные люди", - отметил Данилов.

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Кроме того, Данилов рассказал о разработке национальной системы реагирования на риски. "Мы идем по пути развития региональных и секторальных центров реагирования на риски, объединенных в единую национальную систему", - сказал он.

В СНБО также подчеркнули, что Украина очень заинтересована в сотрудничестве с британскими специалистами, в частности, в вопросах разработки методологии и технологий построения соответствующих систем. В свою очередь эксперты заверили в готовности Великобритании и в дальнейшем оказывать поддержку Украине в этой сфере.

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Украина, Великобритания, СНБО, Алексей Данилов.
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