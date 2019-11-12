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Вторник, 12.11.2019
Пристайко и посол Китая хотят восстановления динамики политического диалога
Пристайко и посол Китая хотят восстановления динамики политического диалога
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Пристайко и посол Китая хотят восстановления динамики политического диалога

Пристайко и посол Китая хотят восстановления динамики политического диалога
11:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mfa.gov.ua

Новости Украины:Вадим Пристайко принял Посла Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэя.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и посол Китайской Народной Республики (КНР) в Украине Ду Вэй обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба МИД во вторник.

"11 ноября 2019 Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко принял посла КНР в Украине Ду Вэя. В ходе встречи стороны сосредоточились на обсуждении актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Министр подчеркнул неизменность курса на развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с КНР", - сказано в сообщении.

Так, стороны отметили необходимость восстановления динамики политического диалога между двумя государствами в качестве основы для интенсификации практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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В свою очередь Пристайко выразил надежду, что активная и эффективная работа совместных двусторонних механизмов станет мощным инструментом диверсификации и наращивания объемов двустороннего товарооборота.

"Значительное внимание также было уделено созданию необходимых условий для увеличения взаимных путешествий граждан обоих государств и дальнейшему развитию культурно-гуманитарных связей", - добавили в МИД.

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Китай, КНР, МИД Украины, Вадим Пристайко, Ду Вэй.
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