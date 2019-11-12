Пристайко: дата "нормандского саммита" обсуждается, но РФ еще не дала согласия

Новости Украины:Существуют приблизительные даты, но их должны согласовать все четыре стороны, чтобы найти время в графике своих лидеров.

Дата следующей встречи лидеров "нормандской четверки" уже определена и обсуждается по дипломатическим каналам, однако Россия еще не дала согласия на нее. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Сейчас фактически мяч на стороне России. Россия загнана в угол. Вы знаете, что канцлер Германии звонила Владимиру Путину, и я уверен, что как раз был об этом разговор – когда и как мы можем встретиться. За официальными распечатками разговора мы не видим конкретной даты, но по дипломатическим каналам эта дата обсуждается", - сказал Пристайко.

Он добавил, что существуют приблизительные даты, которых он не может сейчас назвать, потому что их должны согласовать все четыре стороны, чтобы найти время в графике своих лидеров. Но "эти конкретные числа есть", заметил министр.

Комментируя согласование итогового документа саммита как нового российского условия его проведения, Пристайко отметил, что на встрече политических советников "нормандской четверки" 2 сентября обсуждались лишь два условия, которые были зафиксированы официально: согласование формулы Штайнмайера и разведения войск на трех участках, завершившееся сегодня.

"Никакого третьего условия мы не обсуждали", - подчеркнул глава МИД.

11 ноября канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого обсудила ход подготовки к саммиту в "нормандском формате".