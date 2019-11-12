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Правительство Польши ушло в отставку

Правительство Польши ушло в отставку
19:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Сейме Польши избрали спикера, правительство подало в отставку.

Депутаты вновь избранного состава Сейма Польши во вторник приняли присягу и избрали нового маршалка нижней палаты парламента страны.

Им стала маршалок Сейма предыдущей каденции Элжбета Витек.

Ее кандидатура была единственной на эту должность, и за нее проголосовало также значительное количество оппозиционных депутатов. В частности, Витек поддержали 314 депутатов Cейма, против - 11, воздержались - 134 депутата нижней палаты парламента.

После избрания маршалка Сейма с трибуны выступил глава правительства Матеуш Моравецкий, который кратко подытожил работу своего правительства и подал в отставку. Следовательно, он и члены Совета министров будут исполнять свои обязанности до избрания нового состава правительства. Согласно конституции РП, это должно произойти в течение 14 дней.

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Как информировалось, во вторник также проходит первое заседание Сената нового созыва. Во время него сенаторы изберут руководство верхней палаты польского парламента.

Парламентские выборы в Польше состоялись 13 октября. В их результате победу одержала действующая партия власти PiS, которая снова сформирует однопартийное большинство и назначит правительство. А в выборах в Сенат минимальную победу одержали оппозиционные силы, которые намерены создать коалицию.

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Польша, Матеуш Моравецкий, Эльжбета Витек.
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