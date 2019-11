"Вселяет надежду": МИД Германии оценило разведение войск на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Федеративной Республики Германия считают, что разведение сил на трех участках на Донбассе способствует укреплению доверия между сторонами.

Об этом МИД ФРГ сообщает в Twitter.

"Война на востоке Украины принесла огромные страдания людям. Отвод сил из Петровского, уже третьего участка, вселяет надежду. Сохранение динамики за последние недели помогает укрепить доверие между сторонами", - говорится в сообщении.

The war in Eastern Ukraine has brought immense suffering to the people. The withdrawal of forces from Petrivske, now the third zone, gives hope. Keeping up the momentum from recent weeks helps build confidence between parties. @OSCE

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) November 12, 2019