Британия "ушла под воду": Джонсона призывают ввести режим ЧП

Новости мира:Джонсона просят объявить чрезвычайное положение из-за наводнения в Британии.

Лейбористы и либералы Великобритании раскритиковали правительство за недостаточное принятие мер по борьбе с последствиями наводнений, и призывают премьер-министра Бориса Джонсона объявить чрезвычайное положение.

Об этом сообщает ВВС.

"Лейбористы и либералы критикуют правительство (Британии - ред.) за действия в связи с сильными наводнениями в северной Англии", - говорится в сообщении.

Лидер лейбористов Джереми Корбин и лидер либеральных демократов Джо Суинсон призвали премьер-министра объявить чрезвычайное положение в стране в связи с наводнениями.

Как отмечает издание, премьер-министр страны Джонсон председательствует на заседании чрезвычайного правительственного комитета, собравшегося обсудить ситуацию с наводнениями.

Агентство по охране окружающей среды выпустило 30 предупреждений о наводнениях, а также пять серьезных предупреждений об опасности на реке Дон в Южном Йоркшире.

Около 500 домов были затоплены в Донкастере, и более 1000 объектов были эвакуированы в районах, пострадавших от наводнения.

Метеорологическая служба выставила желтый уровень тревоги в связи с дождями, которые заливают большую часть страны с прошлой недели.