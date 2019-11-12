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Британия "ушла под воду": Джонсона призывают ввести режим ЧП

Британия "ушла под воду": Джонсона призывают ввести режим ЧП
22:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Джонсона просят объявить чрезвычайное положение из-за наводнения в Британии.

Лейбористы и либералы Великобритании раскритиковали правительство за недостаточное принятие мер по борьбе с последствиями наводнений, и призывают премьер-министра Бориса Джонсона объявить чрезвычайное положение.

Об этом сообщает ВВС.

"Лейбористы и либералы критикуют правительство (Британии - ред.) за действия в связи с сильными наводнениями в северной Англии", - говорится в сообщении.

Лидер лейбористов Джереми Корбин и лидер либеральных демократов Джо Суинсон призвали премьер-министра объявить чрезвычайное положение в стране в связи с наводнениями.

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Как отмечает издание, премьер-министр страны Джонсон председательствует на заседании чрезвычайного правительственного комитета, собравшегося обсудить ситуацию с наводнениями.

Агентство по охране окружающей среды выпустило 30 предупреждений о наводнениях, а также пять серьезных предупреждений об опасности на реке Дон в Южном Йоркшире.

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Около 500 домов были затоплены в Донкастере, и более 1000 объектов были эвакуированы в районах, пострадавших от наводнения.

Метеорологическая служба выставила желтый уровень тревоги в связи с дождями, которые заливают большую часть страны с прошлой недели.

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Наводнение, Великобритания, Борис Джонсон, Стихийное бедствие.
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