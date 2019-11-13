На востоке Турции началась масштабная антитеррористическая операция

Новости мира:В МВД Турции сообщили о старте антитеррористической операции "Киран-6".

На востоке Турции, в провинции Ван, Хакарри, Ширнак, началась масштабная антитеррористическая операция с участием 2360 силовиков.

"Чтобы предотвратить попадание террористов на зимнюю базу в регионе Фарашин, в сельскую местность провинций Ван, Хакари и Ширнак, а также для нейтрализации террористов в регионе, была начата операция "Киран-6", - сообщили в МВД Турции.

Руководство операцией осуществляет Региональное командование жандармерии в провинции Ширнак.

Из личного состава полиции, жандармерии, спецназа, задействованного в операции, было сформировано 157 оперативных групп.

Как известно, в середине октября в результате минометной атаки из Сирии по территории Турции погибли 8 жителей пограничного населенного пункта. Обстрел приписывают так называемым Отрядам самообороны - сирийскому ответвлению Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией в США, ЕС и Турции.