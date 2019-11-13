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Польша не будет блокировать вступление Украины в ЕС и НАТО

Польша не будет блокировать вступление Украины в ЕС и НАТО
18:16 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Экс-глава МИД Польши заявил, что не видит причин для того, чтобы Польша начала блокировать вступление в ЕС и НАТО.

Сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша никогда не будет блокировать путь Украины в НАТО или ЕС из-за разногласий в исторической политике.

"Такая возможность с нашей стороны полностью исключается. Не вижу никакой вероятности того, что Польша вдруг станет блокировать путь Украины в НАТО или в ЕС", - отметил польский политик.

Он заверил, что Польша никогда не использовала инструменты блокировки против Украины. "Даже имея сложные исторические отношения с Украиной, мы не делали ваш европейский курс заложником исторического диалога", - сказал Ващиковский.

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Политик подчеркнул, что президент Порошенко не хотел диалога по историческим вопросам, тогда как при президентстве Зеленского ситуация изменилась.

"Сейчас мы видим, что президент Зеленский настроен на диалог. Есть положительные изменения: снят мораторий на поисковые работы, наших историков снова пускают в украинские архивы. Это хорошее начало!" - сказал бывший глава МИД Польши.

"Вопрос истории не должны вызывать войн между нами. Мы просто должны их решить и идти дальше", - добавил он.

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Украина, ЕС, Польша, НАТО, Витольд Ващиковский.
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