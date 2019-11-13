Польша не будет блокировать вступление Украины в ЕС и НАТО

Новости мира:Экс-глава МИД Польши заявил, что не видит причин для того, чтобы Польша начала блокировать вступление в ЕС и НАТО.

Сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша никогда не будет блокировать путь Украины в НАТО или ЕС из-за разногласий в исторической политике.

"Такая возможность с нашей стороны полностью исключается. Не вижу никакой вероятности того, что Польша вдруг станет блокировать путь Украины в НАТО или в ЕС", - отметил польский политик.

Он заверил, что Польша никогда не использовала инструменты блокировки против Украины. "Даже имея сложные исторические отношения с Украиной, мы не делали ваш европейский курс заложником исторического диалога", - сказал Ващиковский.

Политик подчеркнул, что президент Порошенко не хотел диалога по историческим вопросам, тогда как при президентстве Зеленского ситуация изменилась.

"Сейчас мы видим, что президент Зеленский настроен на диалог. Есть положительные изменения: снят мораторий на поисковые работы, наших историков снова пускают в украинские архивы. Это хорошее начало!" - сказал бывший глава МИД Польши.

"Вопрос истории не должны вызывать войн между нами. Мы просто должны их решить и идти дальше", - добавил он.