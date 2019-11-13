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Молдавские социалисты намерены сформировать правительство без ACUM

Молдавские социалисты намерены сформировать правительство без ACUM
18:00 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Пророссийская Соцпартия сформирует правительство меньшинства в Молдове.

Пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) решила сформировать правительство меньшинства после того, как проевропейское правительство Санду было отправлено в отставку.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на молдовское издание NewsMaker, об этом говорится в заявлении социалистов 13 ноября.

В ПСРМ отметили, что не намерены создавать новое парламентское большинство ни с какой политической партией.

"Мы объявляем, что с сегодняшнего дня фракция ПСРМ переходит в режим формирования нового правительства с участием президента Молдовы и других парламентских фракций, и с Божьей помощью для страны!", - заявили социалисты.

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Они отметили, что считают "несерьезным" и "политически инфантильным" требование блока ACUM сформировать новое правительство во главе с Майей Санду.

Социалисты подчеркнули, что "досрочные парламентские выборы приведут страну к хаосу и катастрофическим социальным и экономически разрушительным последствиям", поэтому, исходя из этого, ПСРМ решила сформировать правительство меньшинства.

Напомним, во вторник парламент Молдовы поддержал инициативу социалистов относительно вотума недоверия проевропейскому правительству Майи Санду.

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Кроме Партии социалистов, фактическим лидером которой является пророссийский президент Молдовы Игорь Додон, инициативу отставки правительства поддержала Демократическая партия, которой до недавнего времени руководил олигарх-беглец Влад Плахотнюк.

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Молдова, ПСРМ, ACUM.
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