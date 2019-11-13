Молдавские социалисты намерены сформировать правительство без ACUM

Новости мира:Пророссийская Соцпартия сформирует правительство меньшинства в Молдове.

Пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) решила сформировать правительство меньшинства после того, как проевропейское правительство Санду было отправлено в отставку.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на молдовское издание NewsMaker, об этом говорится в заявлении социалистов 13 ноября.

В ПСРМ отметили, что не намерены создавать новое парламентское большинство ни с какой политической партией.

"Мы объявляем, что с сегодняшнего дня фракция ПСРМ переходит в режим формирования нового правительства с участием президента Молдовы и других парламентских фракций, и с Божьей помощью для страны!", - заявили социалисты.

Они отметили, что считают "несерьезным" и "политически инфантильным" требование блока ACUM сформировать новое правительство во главе с Майей Санду.

Социалисты подчеркнули, что "досрочные парламентские выборы приведут страну к хаосу и катастрофическим социальным и экономически разрушительным последствиям", поэтому, исходя из этого, ПСРМ решила сформировать правительство меньшинства.

Напомним, во вторник парламент Молдовы поддержал инициативу социалистов относительно вотума недоверия проевропейскому правительству Майи Санду.

Кроме Партии социалистов, фактическим лидером которой является пророссийский президент Молдовы Игорь Додон, инициативу отставки правительства поддержала Демократическая партия, которой до недавнего времени руководил олигарх-беглец Влад Плахотнюк.