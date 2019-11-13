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Газовая директива ЕС: Бундестаг провел важное голосование

Газовая директива ЕС: Бундестаг провел важное голосование
20:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС.

Бундестаг в среду принял поправки к газовой директиве ЕС, прямую трансляцию голосования вел парламентский сайт.

Законопроект был принят большинством голосов, поименного голосования не потребовалось.

Сама директива вступила в силу в мае, теперь страны-члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. Директива направлена на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории ЕС - теперь газопроводы третьих стран должны соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним газопроводам ЕС - и касается, таким образом, в первую очередь российского "Северного потока 2".

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Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

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Все по теме:

Германия, Газпром, Северный поток-2, Газовая директива ЕС.
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