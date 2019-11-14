Парижские аэропорты отныне будут писать "Kyiv"

Новости мира:Группа "Аэропорты Парижа" удовлетворила официальный запрос Посольства Украины во Франции.

Все аэропорты Парижа перешли на корректное написание названия украинской столицы – Kyiv. Об этом сообщает в среду Посольство Украины во Франции.

"Хорошие новости с парижского неба для нашего общего дела CorrectUA и KyivNotKiev: отныне на электронных табло во всех парижских аэропортах будем читать Kyiv", - написало Посольство в Facebook.

Уточняется, что группа "Аэропорты Парижа" удовлетворила официальный запрос Посольства Украины во Франции. Информационная кампания #CorrectUA, инициированная МИД Украины, стартовала в октябре 2018 года.

МИД призывает иностранные официальные учреждения и коммерческие компании отказаться от использования основанных на русской транскрипции названий украинских городов и перейти на корректные: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. В рамках кампании запущен флешмоб #KyivNotKiev.