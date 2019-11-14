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Четверг, 14.11.2019
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Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил в Петровском

Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил в Петровском
05:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:СММ ОБСЕ в Украине продолжает активный мониторинг и сообщать о ходе ситуации.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине получила уведомление от МИД Украины и российских вооруженных формирований на Донбассе о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

"12 ноября Миссия получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Донецкой области с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованной участка разведения в районе Петровского. 13 ноября СММ получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств с согласованной участка разведения в районе Петровского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Петровского вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 9 ноября, "когда военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения". Команды СММ присутствовали на протяжении всего процесса разведения в последующие дни.

"Во второй вербальной ноте Министерства иностранных дел Украины и в упомянутом письме от вооруженных формирований также изложено сообщение о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения, а также исходную информацию и географические координаты упомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сообщили в СММ.

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 Эти сообщения были предоставлены Миссии согласно план-графику, который был согласован Трехсторонней контактной группой 1 октября 2019 года и регламентирует меры по отводу сил и средств, демонтажа фортификационных сооружений и разминирование на участках разведение.

"Во второй вербальной ноте и в упомянутом письме также сообщается о том, что демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения начнется в соответствии с согласованным план-графиком", - добавили в Миссии.

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Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Петровское, Разведение сил.
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