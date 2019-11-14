Правительство приветствовало имплементацию Бундестагом Газовой директивы ЕС

Новости Украины:Бундестаг поддержал законопроект относительно внесения изменений в Закон об энергетической промышленности по имплементации Директивы ЕС 2019/692.

Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы ЕС. Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия", - говорится в сообщении.

Как ранее информировало агентство, в среду Бундестаг поддержал законопроект относительно внесения изменений в Закон об энергетической промышленности по имплементации Директивы ЕС 2019/692 об общих правилах внутреннего рынка природного газа, которым будет регулироваться деятельность газопровода Nord Stream 2..