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Правительство приветствовало имплементацию Бундестагом Газовой директивы ЕС

Правительство приветствовало имплементацию Бундестагом Газовой директивы ЕС
04:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Бундестаг поддержал законопроект относительно внесения изменений в Закон об энергетической промышленности по имплементации Директивы ЕС 2019/692.

Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы ЕС. Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия", - говорится в сообщении.

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Как ранее информировало агентство, в среду Бундестаг поддержал законопроект относительно внесения изменений в Закон об энергетической промышленности по имплементации Директивы ЕС 2019/692 об общих правилах внутреннего рынка природного газа, которым будет регулироваться деятельность газопровода Nord Stream 2..

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Все по теме:

ЕС, Правительство, Бундестаг, Алексей Гончарук, Имплементация, Газовая директива.
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