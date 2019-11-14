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На востоке Турции прогремели взрывы

На востоке Турции прогремели взрывы
08:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Взрывы произошли на складах боеприпасов, сообщило руководство провинции Шанлыурфа.

В результате взрывов, которые произошли на востоке Турции, в провинции Шанлыурфа, ранено 17 человек, из них 16 – военнослужащие. Об этом сообщает IHA.

"В результате двух отдельных взрывов, которые произошли на складах боеприпасов, 17 человек, из них 16 военнослужащих, были ранены", - сообщает агентство со ссылкой на руководство провинции.

Взрывы произошли в 22.30 по местному времени (21.30 – по-Киевскому). Пострадавшие эвакуированы, идет расследование инцидента.

Взрыв произошел на территории воинской части 20-й бронетанковой бригады в районе Халилие.

На востоке Турции началась масштабная антитеррористическая операция

Как известно, турецкая Шанлыурфа стала центром управления операцией "Источник мира", также здесь велись переговоры между Турцией и США о создании зоны безопасности на севере Сирии.

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Турция, Шанлыурфа, Врызв на складах боеприпасов.
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