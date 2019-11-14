ЕС призывает Москву отменить приговоры, вынесенные шестерым крымским татарам

Новости мира:В Евросоюзе заявляют, что данные приговоры свидетельствуют о преследованиях украинцев в оккупированном Крыму.

Евросоюз осудил действия России по распространению собственной юрисдикции на граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, и призвал отменить решение суда в Ростове-на-Дону, который вынес незаконные приговоры шести гражданам Украины.

Соответствующее заявление представителя ЕС обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий.

"Вчера суд в Ростове-на-Дону приговорил украинских граждан Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Бекирова, Арсена Джеппарова, Эмира-Усейна Куку и Вадима Сирука к длительным срокам заключения. Они были обвинены в принадлежности к организации, которая запрещена в России, но не в Украине. Чрезмерные приговоры, от 7 до 19 лет заключения, является еще одним фактом преследования Российской Федерацией украинцев с Крымского полуострова, включая крымских татар и правозащитников", - говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, Европейский Союз не признает применения российского законодательства в Крыму и в Севастополе, а также передаче жителей Крыма к судам в России. ЕС ожидает, что Россия пересмотрит и отменит эти решения, и без промедления освободит всех украинцев, которых незаконно удерживает.

"Дела о нарушении прав человека, таких как исчезновения, пытки и убийства, насилие, политически мотивированные преследования, дискриминация и оскорбления, особенно против крымскотатарского сообщества, должны быть тщательно расследованы", - говорится в заявлении представителя ЕС.

Как сообщалось, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.

Отбывать эти сроки осужденные будут в колонии строгого режима.

В оккупированном Крыму преследуют мусульман, инкриминируя им принадлежность к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". Всего по подозрению в причастности к этой организации в аннексированном Крыму задержаны около 70 человек, некоторые из них уже осуждены.