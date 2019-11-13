Наказали за часы: фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" отправили в карцер

Новости Украины:Сейрана Салиева отправили в карцер за то, что он отказался зайти в камеру в знак протеста на отобранные часы.

Фигуранта второй бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Сейрана Салиева на пять суток поместили в карцер.

Об этом "Крымской солидарности" сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

По его словам, вчера во время заседания по делу ялтинской группы "Хизб ут-Тахрир" фигуранты дела сообщили ему, что 11 ноября Салиева поместили в карцер.

"Все это произошло из-за того, что при обыске в камере у него забрали наручные часы и обещали вернуть. Не вернули. А для мусульман, которые читают пятикратную молитву, ориентироваться во времени крайне важно, чтобы не пропустить намаз. В знак протеста, настаивая на том, чтобы часы отдали, он не зашел по пересчету в камеру, и вот за это получил 5 суток карцера", - рассказал адвокат.

Активисты напомнили, что 15 ноября в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начнётся рассмотрение данного уголовного дела по существу.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая - Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Эрнеса Аметова. ФСБ инкриминирует им участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

21 мая 2018 года в Крыму также были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. Обвинения против них присоединили к делу "Хизб ут-Тахрир".

5 апреля 2019 года "суд" продлил арест фигурантам бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" до 9 июня, а 5 августа - до 9 сентября.

После аннексии Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с международной исламской политической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". Этот запрет Москва распространяет и на территорию аннексированного ею Крыма. В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.