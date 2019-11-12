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"Дело Хизб ут-Тахрир": МИД призывает мировое сообщество усилить давление на РФ

"Дело Хизб ут-Тахрир": МИД призывает мировое сообщество усилить давление на РФ
19:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:МИД призывает международное сообщество отреагировать на неправомерное осуждение фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир".

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию из-за неправомерного осуждения шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест российской стороне в связи с неправомерным решением Южного окружного военного суда РФ об осуждении граждан Украины Муслима Алиева, Энвера Бекирова, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности террористической организации", - отмечается в сообщении.

Украинские дипломаты заявляют, что "на политическую мотивированность решения указывает тот факт, что суд проигнорировал отсутствие доказательной базы и поддержал запрос стороны обвинения, приговорив Алиева к 19 годам, Бекирова к 18 годам, Куку и Сирука к 12 годам, Алимова к 8 годам, Джеппарова к 7 годам лишения свободы".

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Также в МИД констатировали, что "это позорное решение раз подтвердило, что российское антитеррористическое законодательство широко применяется российской оккупационной администрацией для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа".

"Призываем международное сообщество осудить это неправомерное решение и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - отмечается в заявлении.

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Кроме того, украинские дипломаты заявляют, что РФ в полном объеме должна выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 года и 22 декабря 2018, а также приказ Международного суда ООН о мерах в рамках иска Украины к Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Сегодня подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе на три месяца продлил арест фигурантам второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Ризе Изетову и Алиму Каримову.

"Суд" продлил меру пресечения фигурантам до 15 февраля 2020 года", - сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

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Сегодня в суде в Ростове-на-Дону должно пройти заседание по продлению меры пресечения фигуранту дела Эрфану Османову, которому стало плохо с сердцем. На данный момент медики в суде оказывают ему первую помощь.

Первых четырех обвиняемых по "ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир" арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук. Рефата Алимова и Арсена Джеппарова задержали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года.

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Адвокаты арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

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Россия, МИД, Оккупированный Крым, Дело Хизб-ут-Тахрир.
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