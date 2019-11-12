Дело "Украина против России": Зеркаль оценила перспективы привлечения Путина к ответственности

Новости Украины:В МИД считают, что привлечение Путина к ответственности возможно, но ”не в ближайшей перспективе”.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что привлечение президента РФ Владимира Путина к ответственности за финансирование Россией терроризма в Украине возможно не в ближайшей перспективе.

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала на брифинге в Киеве.

На вопрос, насколько реально то, что Путин понесет ответственность за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, она ответила: "В нашем иске фигурируют, насколько я помню, Шойгу, Жириновский, Миронов, Зюганов. Что касается Путина, я думаю, что это возможно, но не в ближайшей перспективе".

По словам Зеркаль, тем российским чиновникам, которые фигурируют в иске, грозят "ответственность и позор" и "фактически признание их вины как людей, задействованных в финансировании терроризма".

"Возможно, это не достаточно жестко. Мы все хотели, чтобы они отвечали и все были... в Гаагском трибунале, но, знаете, в истории бывают разные события, и мы не знаем, что будет через 5 лет, поэтому возможно, что они также окажутся когда-нибудь и в Международном уголовном суде", - заявила Зеркаль.

Напомним, Зеркаль рассказала, что представители Украины и РФ ведут переговоры об определении места, в котором можно будет забрать захваченные в ноябре 2018 года корабли.