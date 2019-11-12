Дело "Украина против России": кто сменит Зеркаль после ее отставки

Новости Украины:Зеркаль предполагает, что после ее отставки Украину в Международном суде ООН будет представлять посол в Нидерландах Ченцов.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль предполагает, что после ее анонсированной отставки Украину по делу против России в соответствии с Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международном суде ООН будет представлять посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Об этом она сказала на брифинге в Киеве.

На вопрос, кто будет следующим агентом Украину по этому делу в Международном суде ООН после ее анонсированной отставки, Зеркаль ответила: "По делу есть агент и есть ко-агент (заместитель агента - Ред.), которым является Всеволод Ченцов. Это наш посол в Нидерландах, поэтому никаких проблем с тем должно быть".

Как сообщалось ранее, 8 ноября Международный суд ООН решил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины к России из-за финансирования ею терроризма на Донбассе, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а также из-за нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму - соответственно Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, суд отклонил предварительные возражения РФ по иску. Теперь суд должен начать рассмотрение иска Украины по существу.

Зеркаль прогнозировала, что к Рождественским каникулам суд решит все процедурные моменты по рассмотрению дела по существу.

В середине августа Зеркаль анонсировала свою отставку с должности заместителя министра иностранных дел.