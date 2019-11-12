Кулеба: Мы должны не допустить снятия санкций против России

Новости Украины:Дмитрий Кулеба считает, что Украине должны выплатить компенсацию в случае отмены санкций против РФ.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены санкций против Российской Федерации компенсации должна будет получить Украина.

Об этом чиновник сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, первоочередная задача состоит в том, чтобы не допустить снятия санкций против России.

"Есть агрессия, есть нарушение одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили снять безосновательно - тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача - это не допустить снятия санкций", - заявил Кулеба.

Он добавил, что задача дипломатии и политики заключается в том, чтобы получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания.

"Мы вообще живем в эпоху "broken promises" - нарушенных обещаний. Сейчас обещания нарушаются одни за другими, на всех уровнях. Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого, или же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания", - отметил чиновник.