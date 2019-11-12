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Зеркаль о возврате захваченных кораблей: Определяется место

Зеркаль о возврате захваченных кораблей: Определяется место
15:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зеркаль говорит, что представители Украины и РФ ведут переговоры об определении места, в котором можно будет забрать захваченные в ноябре 2018 года корабли.

Представители Украины и России ведут переговоры по определению места, в котором можно будет забрать захваченные в ноябре 2018 года три украинских корабля "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила на брифинге в Киеве.

"Относительно кораблей, насколько я понимаю, продолжается дискуссия о том, в каком именно месте мы сможем получить от Российской Федерации наши корабли, и как это будет происходить. Пока работа еще продолжается", - сказала Зеркаль.

Утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 26 января раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого в Украину вернулись 35 граждан, в том числе 24 военнопленных моряка.

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В начале октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия вернет украинские военные корабли, захваченные возле Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Россия, Елена Зеркаль, Захваченные корабли.
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