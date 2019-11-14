Британия отказала Еврокомиссии в предоставлении своего кандидата

Новости мира:Великобритания не будет выдвигать своего кандидата в Еврокомиссию.

Великобритания не будет выдвигать своего кандидата на пост еврокомиссара к проведению в стране досрочных парламентских выборов, назначенных на 12 декабря.

Об этом говорится в письме британского правительства, адресованном президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, сообщает Euractiv.

"Мы написали в ЕС, чтобы подтвердить, что в предвыборных рекомендациях отмечается, что Великобритания обычно не должна выдвигать кандидатуры на международные назначения в течение этого периода", - заявил представитель правительства Великобритании в четверг.

Спикер переходной команды избранного президента Еврокомиссии подтвердил, что это письмо поступило в течение ночи.

Как отмечается, фон дер Ляен проконсультировалась с юристами, которые решили, что отсутствие кандидата от Великобритании не помешает начать работу нового состава ЕК в установленный срок.