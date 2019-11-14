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Британия будет наказана: решение Еврокомиссии

Британия будет наказана: решение Еврокомиссии
22:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Еврокомиссия накажет Британию из-за отсутствия кандидата на должность комиссара ЕС.

Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности Великобритании за нарушение правил ЕС в связи с отказом Соединенного Королевства выдвинуть своего кандидата на должность комиссара ЕС.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

"Как гарант соблюдения соглашений, Европейская комиссия сегодня направила официальное сообщение в Соединенное Королевство о нарушении последним своих обязательств в соответствии с Соглашением о Европейском Союзе, поскольку Британия не представила своего кандидата на должность комиссара ЕС", - говорится в решении Еврокомиссии.

Теперь от Великобритании требуют не позднее пятницы 22 ноября принять решение о начале процедуры выдвижения кандидата. Этот короткий срок обусловлен тем, что новый состав комиссии должен начать работать как можно быстрее, разъяснили в исполнительном органе ЕС.

Британия отказала Еврокомиссии в предоставлении своего кандидата

После официального ответа Великобритании 13 ноября на два письма, присланные избранным председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, напоминающие об обязательствах Великобритании в соответствии с Соглашением о ЕС, и решение Европейского Совета от 29 октября 2019 о продлении периода действия статьи 50 (1) Еврокомиссия считает, что Великобритания нарушает свои обязательства по Договору о ЕС.

Как сообщалось, 29 октября ЕС предоставил Британии третью отсрочку для Brexit до 31 января 2020 года.

Поскольку ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляен должна начать выполнение своих полномочий уже с 1 декабря 2019 года, Великобритания, которая к моменту выхода из ЕС остается его полноправным членом, формально обязана представить своего кандидата в эту структуру. Внеочередные парламентские выборы в Великобритании состоятся 12 декабря.

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ЕС, Великобритания, Еврокомиссия.
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