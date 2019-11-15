Родителей обязали вакцинировать детей

Новости мира:Родителей в Германии законодательно обязали вакцинировать детей против кори.

Немецкий Бундестаг в четверг проголосовал за проект Закона федерального правительства о защите от кори, который предусматривает обязательную вакцинацию детей, которые посетят детские учреждения.

"За" это проголосовало 459 депутатов, "против" - 89 депутатов, 105 воздержались.

С 1 марта 2020 года, когда закон вступит в силу, родителям, которые не сделают прививку детям, грозит штраф в размере до 2500 евро, а также возможном исключении их детей из детского учреждения. Из школ, учитывая общее обязательное образование, исключить нельзя.

Но не только дети будут должны проходить вакцинацию против кори. Правила распространяются также на персонал в детских садах и школах. Также обязательным будет вакцинация для жителей и работников приютов для беженцев и медицинских учреждений.