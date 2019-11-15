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Родителей обязали вакцинировать детей

Родителей обязали вакцинировать детей
07:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Родителей в Германии законодательно обязали вакцинировать детей против кори.

Немецкий Бундестаг в четверг проголосовал за проект Закона федерального правительства о защите от кори, который предусматривает обязательную вакцинацию детей, которые посетят детские учреждения.

"За" это проголосовало 459 депутатов, "против" - 89 депутатов, 105 воздержались.

С 1 марта 2020 года, когда закон вступит в силу, родителям, которые не сделают прививку детям, грозит штраф в размере до 2500 евро, а также возможном исключении их детей из детского учреждения. Из школ, учитывая общее обязательное образование, исключить нельзя.

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Но не только дети будут должны проходить вакцинацию против кори. Правила распространяются также на персонал в детских садах и школах. Также обязательным будет вакцинация для жителей и работников приютов для беженцев и медицинских учреждений.

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Все по теме:

Германия, ФРГ, Корь, Вакцинация.
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