Первый снег парализовал Францию (Фото, Видео)

Новости мира:В результате снегопада на юго-востоке Франции 300 тысяч домохозяйств остались без света, один человек погиб.

Об этом сообщает AFP. "В результате снегопада примерно 300 тысяч домохозяйств остались без света в Дроме, Изере и Ардеше", - говорится в сообщении.

По информации AFP, 63-летний водитель погиб в четверг вечером в коммуне Рош в департаменте Изер после падения дерева.

В коммуне Сен-Жулиен-ан-Сен-Альбан на 25 домов упал электрический кабель из-за большого количества снега. Жители домов были эвакуированы.

VIDEO: Heavy snowfall in southeast France has deprived 300,000 households of electricity, mainly in the departments of Drôme, Ardèche, Isère and Rhône. The depth of snow in #SaintEtienne reached 15 cm. pic.twitter.com/4db5H92Ljo — AFP news agency (@AFP) November 15, 2019

Сообщается, что на французской железной дороге приостановлено движения на нескольких направлениях вблизи Гренобля.

В департаменте Луар в пятницу отменили движение школьных автобусов несмотря на то, что сами учебные заведения будут открыты.

По данным метеорологической службы Météo France, в ночь на пятницу в некоторых местах выпало до 20 см снега, однако интенсивность снегопада постепенно уменьшается.