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Первый снег парализовал Францию (Фото, Видео)

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Первый снег парализовал Францию (Фото, Видео)
14:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В результате снегопада на юго-востоке Франции 300 тысяч домохозяйств остались без света, один человек погиб.

Об этом сообщает AFP. "В результате снегопада примерно 300 тысяч домохозяйств остались без света в Дроме, Изере и Ардеше", - говорится в сообщении.

По информации AFP, 63-летний водитель погиб в четверг вечером в коммуне Рош в департаменте Изер после падения дерева.

В коммуне Сен-Жулиен-ан-Сен-Альбан на 25 домов упал электрический кабель из-за большого количества снега. Жители домов были эвакуированы.

Сообщается, что на французской железной дороге приостановлено движения на нескольких направлениях вблизи Гренобля.

В департаменте Луар в пятницу отменили движение школьных автобусов несмотря на то, что сами учебные заведения будут открыты.

По данным метеорологической службы Météo France, в ночь на пятницу в некоторых местах выпало до 20 см снега, однако интенсивность снегопада постепенно уменьшается.

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Франция, Видео, Снег, Снегопад во Франции.
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