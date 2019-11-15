Первый снег парализовал Францию (Фото, Видео)

Об этом сообщает AFP. "В результате снегопада примерно 300 тысяч домохозяйств остались без света в Дроме, Изере и Ардеше", - говорится в сообщении.
По информации AFP, 63-летний водитель погиб в четверг вечером в коммуне Рош в департаменте Изер после падения дерева.
В коммуне Сен-Жулиен-ан-Сен-Альбан на 25 домов упал электрический кабель из-за большого количества снега. Жители домов были эвакуированы.
VIDEO: Heavy snowfall in southeast France has deprived 300,000 households of electricity, mainly in the departments of Drôme, Ardèche, Isère and Rhône. The depth of snow in #SaintEtienne reached 15 cm. pic.twitter.com/4db5H92Ljo
— AFP news agency (@AFP) November 15, 2019
Сообщается, что на французской железной дороге приостановлено движения на нескольких направлениях вблизи Гренобля.
В департаменте Луар в пятницу отменили движение школьных автобусов несмотря на то, что сами учебные заведения будут открыты.
По данным метеорологической службы Météo France, в ночь на пятницу в некоторых местах выпало до 20 см снега, однако интенсивность снегопада постепенно уменьшается.