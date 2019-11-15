Новое правительство Польши принесло присягу

Новости мира:В Польше новое правительство приняло присягу.

В пятницу в президентском дворце в Варшаве состоялась процедура принятия присяги новым правительством Польши.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Главой правительства снова стал Матеуш Моравецкий, который также временно будет занимать должность министра спорта.

В состав кабинета вошли три вице-премьера: Петр Глинский, он также получит портфель министра культуры и национального наследия, Ярослав Говин (министр науки и высшего образования) и Яцек Сасин (министр государственных активов).

В новом правительстве сохранили свои посты ключевые министры, в частности, глава МИД Яцек Чапутович, министр национальной обороны Мариуш Блащак, глава МВД Мариуш Каминский.

Нововведением стало создание министерства государственных активов и министерства фондов и региональной политики. В то же время подлежит ликвидации министерство энергетики.

Как ожидается, инаугурационную речь Моравецкий произнесет в Сейме 19 ноября, тогда же должно состояться голосование по вотуму доверия его правительству.