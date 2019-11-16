Власти Сардинии планируют сделать платным самый популярный пляж

Новости мира:Самый популярный пляж Сардинии может стать платным.

За посещение самого популярного пляжа итальянского острова Сардиния - Ла-Пелоза - планируют брать плату.

К таким мерам решили прибегнуть местные власти в попытке сохранения природной аттракции от чрезмерного наплыва туристов, сообщает CNN Travel.

Ожидается, что билет будет стоить около 4 евро в день. Нововведение хотят ввести летом 2020 года.

Кроме того, планируется ограничить число посетителей на пляже в летний сезон до 1 500 взрослых в день (количество детей считать не будут).

Ла-Пелоза привлекает туристов белым песком и бирюзовой морской водой. В последнее время на пляже летом можно насчитать более 6 000 человек в день. Это количество ежегодно растет, поэтому власть и разработала этот проект.

Напоминаем, правоохранители Италии в августе задержали двух туристов из Франции, которые везли домой 40 кг песка, набранного на пляже Сардинии.