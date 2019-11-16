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Дело MH17: В ФРГ считают тяжкими обвинения в адрес Кремля

Дело MH17: В ФРГ считают тяжкими обвинения в адрес Кремля
06:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:МИД Германии назвало "весьма тяжкими" обвинения в адрес Москвы в деле MH17.

Правительство ФРГ считает "весьма тяжкими" новые обвинения в адрес Москвы, предъявленные накануне Объединенной следственной группой. Соответствующее заявление сделала представитель МИД Германии Мария Адебар, сообщает Deutsche welle.

"Виновные в этом преступлении, уничтожении самолета рейса MH17, должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - заявила Адебар.

Она призвала Россию активно содействовать расследованию катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года.

Адебар напомнила о поддержке Германией работы Объединенной следственной группы (JIT), а также позиции, закрепленной в резолюции №2166 Совета Безопасности ООН от 2014 года. 14 ноября сообщалось, что Объединенная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием сбития малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, обнародовала новую запись, сделанную в начале июля 2014 года, участниками которой были боевики и высокопоставленные российские чиновники. Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

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На его борту находились 298 человек, все они погибли. Группа JIT (Joint Investigation Team), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евросоюза, пришла к выводу, что авиалайнер рейса МН17 сбила ракета серии 9M38, которая была запущена с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем боевиков. Летом 2018 года правительство Нидерландов сняло с Украины ответственность за катастрофу MH17.

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Германия, MH17, Мария Адебар.
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