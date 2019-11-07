Скачать
Четверг, 07.11.2019
Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
Иноуэ побил Донэйра в финале Всемирной боксерской серии
Иноуэ побил Донэйра в финале Всемирной боксерской серии
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

Цемах готов дать Нидерландам показания по делу MH17

Цемах готов дать Нидерландам показания по делу MH17
18:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о катастрофе малайзийского Boeing MH17.

Переданный России фигурант дела MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, сообщает Интерфакс.

"Естественно, допрос может проходить только у него на родине, в Донбассе", - сказал адвокат. Также Кучерена добавил, что Цемах оказался в “тупиковой ситуации”, поскольку объявлен в розыск в России, и в Нидерландах, и в Украине.

Тем не менее, по словам адвоката, Цемах готов дать показания "в случае обеспечения его прав" и намерен доказать “невиновность”.

Как сообщалось ранее, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

MH17: Кулеба назвал "печальной" политическую ситуацию в Нидерландах

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.

Цемах - бывший начальник ПВО в подконтрольном оккупантам городе Снежное. Украина обвинила Цемаха в создании террористической группы. 7 сентября Украина передала его России в рамках обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Перед обменом его допросили в Киеве следователи Международной следственной группы по делу о катастрофе МН17.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MH17, MH-17, Владимир Цемах, Boeing MH 17.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
02 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
05 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь