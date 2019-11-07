Цемах готов дать Нидерландам показания по делу MH17

Новости Украины:Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о катастрофе малайзийского Boeing MH17.

Переданный России фигурант дела MH17 Владимир Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов по делу о катастрофе малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, сообщает Интерфакс.

"Естественно, допрос может проходить только у него на родине, в Донбассе", - сказал адвокат. Также Кучерена добавил, что Цемах оказался в “тупиковой ситуации”, поскольку объявлен в розыск в России, и в Нидерландах, и в Украине.

Тем не менее, по словам адвоката, Цемах готов дать показания "в случае обеспечения его прав" и намерен доказать “невиновность”.

Как сообщалось ранее, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.

Цемах - бывший начальник ПВО в подконтрольном оккупантам городе Снежное. Украина обвинила Цемаха в создании террористической группы. 7 сентября Украина передала его России в рамках обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Перед обменом его допросили в Киеве следователи Международной следственной группы по делу о катастрофе МН17.