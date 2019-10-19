MH17: Кулеба назвал "печальной" политическую ситуацию в Нидерландах

Новости Украины:Вице-премьер рассказал о причинах расследования в Нидерландах о причастности Украины к МН17.

Власти Нидерландов в своей попытке изучить влияние Украины на катастрофу МН17 над Донбассом в 2014 году не отказываются от признания выводов Совместной следственной группы (JIT), заявил вице-премьер-министр по евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Вице-премьер в ходе консультаций с коллегами выяснил, что внутри Нидерландов сложилась "печальная" политическая обстановка и призывы изучить роль Украины в трагедии являются внутренними политическими движениями в стране. Кулеба подчеркивает, что никто в Нидерландах не ставит под сомнения выводы Совместной следственной группы, которая четко определила, кто был виноват в катастрофе и как она произошла.

Ранее депутаты парламента Нидерландов выступали с требованием изучить роль Украины в катастрофе МН17 над Донбассом, в частности, выяснить, почему над Донбассом не было закрыто воздушное пространство.

Нидерланды проведут расследование этого обстоятельства, а Украина пообещала поддержку в этом разбирательстве.

Россия также заявляла о готовности сотрудничать со следователями.