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Катастрофа MH17: РФ заявляет о готовности участвовать в "объективном расследовании"

Катастрофа MH17: РФ заявляет о готовности участвовать в "объективном расследовании"
06:24 Сегодня Телеграф УНН

Россия заявила о готовности участвовать в "объективном расследовании" крушения MH17.

Россия готова участвовать в "объективном расследовании" причин крушения Boeing над Донецкой областью в июле 2014 года.

Об этом заявила во вторник пресс-секретарь посольства РФ в Нидерландах Ирина Гридина в ответ на просьбу прокомментировать принятое требование голландского парламента к правительству страны по изучению вопроса незакрытого воздушного пространства над востоком Украины в день катастрофы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Россия всегда была готова активно участвовать в объективном расследовании причин катастрофы, произошедшей о чем нидерландской стороне хорошо известно", — отметила она.

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Напомним, парламент Нидерландов во вторник единогласно поддержал предложение депутатов о дополнительном расследовании из-за незакрытого воздушного пространства Украины над Донецкой областью в момент аварии малазийского Boeing рейса МН17 в 2014 году.

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Россия, Нидерланды, Донбасс, MH17, Ирина Гридина.
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