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MH17: россияне готовят фильм-провокацию в Гааге

MH17: россияне готовят фильм-провокацию в Гааге
19:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:"Информсопротивление" предупреждает о грядущей презентации в Гааге фильма российского производства, который ставит под сомнение работу JIT.

Презентация фильма об авиакатастрофе "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, дискредитирующего уголовное расследование и будущий суд по этому делу, планируется в Гааге (Нидерланды) в конце октября текущего года, сообщается на сайте группы "Информационное сопротивление".

В сообщении отмечается, что цель фильма - поставить под сомнение результаты Международной совместной следственной группы (JIT).

Авторами фильма являются российская журналистка Яна Ерлашова, ранее работавшая корреспондентом телеканала "Russia Today" и ранее снявшая уже два короткометражных фильма о катастрофе МН17, опровергающих причастность к ней РФ, и нидерландский блогер Макс Ван дер Верф, сотрудничающий со СМИ боевиков, в частности "Новороссия ТВ".

Катастрофа MH17: РФ заявляет о готовности участвовать в "объективном расследовании"

"Подобное мероприятие было проведено 17 августа 2019 года в Куала-Лумпуре в рамках конференции "MH17: The quest for Justice", во время которой были представлены очередные "альтернативные версии" расследование МН17", - отмечают в "Информсопротивлении".

Напомним, Нидерланды хотят понять, почему не было закрыто воздушное пространство в небе над Донбассе в день катастрофы рейса МН17. 

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Нидерланды, Гаага, MH17, JIT.
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