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Суббота, 16.11.2019
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Германия выступает против создания роботов-убийц

Германия выступает против создания роботов-убийц
08:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава МИД Германии считает, что роботы, способные убивать, никогда не должны стать реальностью.

На совещании в Женеве 125 стран договорились о принципах обращения со смертельным автономными системами оружия, фактически - с боевыми роботами.

Принятие Руководящих принципов 125 государствами-участниками Конвенции ООН о некоторых видах обычных вооружений прокомментировал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Роботы-убийцы никогда не должны стать реальностью. После пяти лет тяжелых переговоров мы сегодня впервые достигли широкого международного консенсуса относительно красных линий в вопросе использования автономных функций в системах вооружений. Принятие в Женеве Руководящих принципов приближает нас на шаг к нашей цели: международному объявлению вне закона полностью автономных систем летального оружия", - цитирует Мааса МИД Германии.

Руководящие принципы устанавливают неограниченное применение международного права для всех будущих систем вооружений и, соответственно, определяют ключевые принципы, такие как ответственность человека и подотчетность за использование оружия. Это стало результатом длительных переговоров, в некоторых случаях вызывавших немалое сопротивление, добавил министр.

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Он выразил особую благодарность всем странам, которые присоединились к призыву о поддержке Руководящих принципов в сентябре в Нью-Йорке на заседании Альянса за многосторонность.

"Мы еще далеки от цели, но с Руководящими принципами мы сейчас заложили основу для регулирования летальных систем автономного оружия", - заявил Маас.

Германия работает с 2014 года над регулированием использования летальных систем автономного оружия на международном уровне в рамках Конвенции ООН об оружии. В этих системах - также известных как "роботы-убийцы" - применяется искусственный интеллект, таким образом, речь идет о предотвращении войн будущего.

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Все по теме:

Германия, ФРГ, ООН, Женева, Роботы, МИД Германии, Хайко Маас.
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