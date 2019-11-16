Проблемы с сердцем: президенту стало плохо

Новости мира:Президент Сербии экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Президент Сербии Вучич попал в больницу из-за проблем с сердцем, заявило его ведомство в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чиновник, который высказался на условиях анонимности, сказал в субботу: "Президент сейчас в стабильном состоянии".

49-летнего Вучича положили в военный госпиталь в Белграде из-за сердечно-сосудистых проблем в пятницу, говорится в сообщении его ведомства.

Бывший ультранационалист Вучич стал премьер-министром в 2014 году и был избран президентом в 2017 году.

Хотя роль президента церемониальная, он сохраняет политический контроль как председатель Сербской прогрессивной партии, находящейся у власти с 2012 года.