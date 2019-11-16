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Украину посетит делегация Чехии во главе с премьером

Украину посетит делегация Чехии во главе с премьером
09:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Премьер Чехии Бабиш посетит Украину с большой бизнес-делегацией.

На следующей неделе глава правительства Чешской Республики Андрей Бабиш посетит Украину в сопровождении большой делегации бизнесменов.

О программе и целях визита сообщают Ceske Noviny.

"В ходе двухдневного визита в Киев в понедельник и вторник Бабиша будет сопровождать вице-премьер, министр промышленности и торговли Карел Гавличек и миссия в составе 85 предпринимателей", - говорится в сообщении.

Программой поездки предусмотрены встречи с Владимиром Зеленским, Алексеем Гончаруком, Дмитрием Разумковым.

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Отмечается, что основная цель визита - выразить поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, обсудить отношения Украины с ЕС, а также с Россией.

Особый акцент будет сделан на поддержке реформаторских усилий нынешнего украинского правительства. Большое внимание будет уделено развитию двусторонних отношений, особенно в экономической плоскости.

"Украина важна для нас, особенно для наших предпринимателей и компаний. У нас также имеются программы для трудоустройства граждан Украины", - заявил Бабиш журналистам накануне визита.

Как ожидается, Бабиш и Гавличек примут участие в украинско-чешском бизнес-форуме.

Украина входит в двадцатку крупнейших внешнеторговых партнеров Чехии. По данным экспертов, наиболее перспективными отраслями сотрудничества двух стран являются гражданская авиация, транспорт и инфраструктура, энергетика, водное хозяйство, оборонная промышленность и машиностроение.

Согласно статистике министерства труда Чехии, в прошлом году в стране работали 121 тыс. 86 человек из Украины. Они составляют более пятой части всех иностранных работников.

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Летом правительство Чехии решило увеличить квоту на трудоустройство украинских работников вдвое - с 19 600 до 40 000 в год. В конце октября правительство одобрило возможность выдавать 1500 специальных рабочих виз на год для украинцев, которые могли бы работать в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности.

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Украина, Чехия, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Андрей Бабиш, Дмитрий Разумков.
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