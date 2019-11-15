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У Зеленского подтвердили дату "нормандской встречи"

У Зеленского подтвердили дату "нормандской встречи"
18:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В ОП подтвердили, что "нормандская встреча" состоится 9 декабря.

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате состоится 9 декабря.

Об этом говорится в Twitter Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря. Подробности разговора - позднее", - говорится в сообщении.

Напомним, в Администрации президента Франции анонсировали встречу лидеров Франции, Украины, Германии и России в Нормандском формате на 9 декабря в Париже.

Нормандский саммит планировался на конец августа, затем назывались даты в сентябре, октябре и ноябре. Но эта встреча высокого уровня не состоялась из-за нежелания президента России Владимира Путина принять в ней участие и выдвижения Кремлем ряда требований к Украине.

В частности, 23 октября Президент Владимир Зеленский заявил, что условиями встречи лидеров стран нормандского формата является согласование "формулы Штайнмайера" и разведение военных сил и средств в Золотом и Петровском. Украина эти условия выполнила.

Договорились: названы дата и место "нормандской встречи"

Между тем президент России Владимир Путин 14 ноября озвучил новые требования по Донбассу, заявив о необходимости разведения войск вдоль всей линии разграничения и продолжения Украиной срока закона об особом статусе Донбасса.

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Владимир Зеленский, "Нормандская встреча", Офис Президента, ОПУ.
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