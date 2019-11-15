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Пятница, 15.11.2019
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Названа дата и место встречи в нормандском формате

Названа дата и место встречи в нормандском формате
18:03 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Дату встречи лидеров стран Нормандского формата подтвердили в Офисе президента.

Саммит "Нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.

В минувшем октябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в "Нормандском формате", и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.

В Офисе президента Украины по итогам разговора Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном подтвердили эту информацию.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря. Подробности разговора – позже", - говорится в сообщении ОП на его официальной странице в Facebook.

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В "нормандскую четверку" входят президенты Украины, России, Франции и Германии. Встреча состоится благодаря выполнению ряда условий, среди которых разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском на Донбассе.

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Германия, Ангела Меркель, Франция, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон.
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