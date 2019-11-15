Названа дата и место встречи в нормандском формате

Новости Украины:Дату встречи лидеров стран Нормандского формата подтвердили в Офисе президента.

Саммит "Нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.

В минувшем октябре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в "Нормандском формате", и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.

В Офисе президента Украины по итогам разговора Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном подтвердили эту информацию.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря. Подробности разговора – позже", - говорится в сообщении ОП на его официальной странице в Facebook.

В "нормандскую четверку" входят президенты Украины, России, Франции и Германии. Встреча состоится благодаря выполнению ряда условий, среди которых разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском на Донбассе.