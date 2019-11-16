Полиция не позволила сепаратистам заблокировать железнодорожный вокзал (Видео)

Новости мира:Участники акций протеста начали протестовать возле станции, перерезая дороги, прилегающие к ней.

Сепаратистская организация Комитеты в защиту республики (CDR), которая в субботу призвала к "тотальной блокаде" девяти станций региональной и пригородной железной дороги в Барселоне, не смогла заблокировать станцию Сантс благодаря действиям полиции.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Каталонские полицейские выводили одного за другим до сотни протестующих, которые сосредоточились в фойе.

Полицейские также арестовали человека рано утром в субботу и идентифицировали в общей сложности 117 человек, которые разбили палаточный лагерь на Университетской площади в Барселоне через 18 дней после начала акции 30 октября.

Mossos estan desallotjant el vestíbul de Sants. Els moments de més tensió, quan han tret per la força a una dona gran pic.twitter.com/uweb8LwGUQ — Pau Rodríguez (@paurodra) November 16, 2019

Трафик на Гран-Виа все еще перерезан.

Протесты против приговора каталонским политикам восстановились после короткой паузы на всеобщие выборы 10 ноября.

Concentrados en Sants gritan '¡Fuera las fuerzas de ocupación!' a los agentes de Mossos y Policía desplegados en la estación barcelonesa https://t.co/kxXNwNXzce pic.twitter.com/BaoDAt1zcv — Europa Press (@europapress) November 16, 2019

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года встречался с клиентами своего адвоката Руди Джулиани - Львом Парнасом и Игорем Фруманом, поскольку изучал возможность поручить им задачу побудить украинские власти расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.