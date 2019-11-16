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Полиция не позволила сепаратистам заблокировать железнодорожный вокзал (Видео)

Полиция не позволила сепаратистам заблокировать железнодорожный вокзал (Видео)
17:16 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Участники акций протеста начали протестовать возле станции, перерезая дороги, прилегающие к ней.

Сепаратистская организация Комитеты в защиту республики (CDR), которая в субботу призвала к "тотальной блокаде" девяти станций региональной и пригородной железной дороги в Барселоне, не смогла заблокировать станцию Сантс благодаря действиям полиции.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Каталонские полицейские выводили одного за другим до сотни протестующих, которые сосредоточились в фойе.

Протесты "желтых жилетов": полиция применила слезоточивый газ

Полицейские также арестовали человека рано утром в субботу и идентифицировали в общей сложности 117 человек, которые разбили палаточный лагерь на Университетской площади в Барселоне через 18 дней после начала акции 30 октября.

 

Трафик на Гран-Виа все еще перерезан.

Протесты против приговора каталонским политикам восстановились после короткой паузы на всеобщие выборы 10 ноября.

 

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года встречался с клиентами своего адвоката Руди Джулиани - Львом Парнасом и Игорем Фруманом, поскольку изучал возможность поручить им задачу побудить украинские власти расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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Протесты, Барселона, Каталония, Вокзал, Протесты в Барселоне.
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