Протесты "желтых жилетов": полиция применила слезоточивый газ

Новости мира:В полиции сообщили, что задержали более сорока человек.

Парижская полиция в субботу применила слезоточивый газ для противодействия протестующим, так называемым "желтым жилетам", которые пытаются возродить свое движение в первую годовщину протестов.

Об этом сообщает Le Parisien.

Столкновения, в частности, произошли вблизи площади Италии, где демонстранты подожгли баррикаду. Под охраной полиции пожарные потушили огонь.

Также группа "желтых жилетов" попыталась осуществить новое нападение на парижскую кольцевую дорогу. Жандармы, следившие за ними, предотвратили это.

В Париже в полдень был арестован 41 человек.

Протесты и блокирование дорог зафиксированы также в Тулузе, Авиньоне, Лангоне, близ Бордо, и на восточном объезде Лиона.

Движение запланировало более 200 акций в эти выходные, чтобы отметить свою первую годовщину. В прошлом году протесты "желтых жилетов" начались из-за несогласия с планами правительства поднять налоги на топливо.

Как сообщалось ранее, несколько десятков "желтых жилетов" прошли пешком в эту субботу парижской кольцевой дорогой, это произошло чуть позже десяти часов утра.