Центральную площадь Венеции открыли для туристов

Туристам и жителям разрешили посещать площадь Святого Марка в Венеции, через день после того, как она была закрыта из-за чрезвычайно сильного наводнения, прокатившегося большинством опустошенных центров города.
Об этом сообщает AP.
Несмотря на солнечное небо, город остается на грани в субботу из-за возможного приближения большего количества приточных вод в течение выходных.
В субботу утром вода на площади Святого Марка снова поднималась, и прогноз на воскресенье является хужим. Приток ожидается на высоте 1,15 метров над уровнем моря в субботу в полдень.
Поздно во вторник уровень воды в Венеции достигал 1,87 метра над уровнем моря, это был самый высокий уровень затопления с 1966 года.
Как сообщалось ранее, в результате нового наводнения в Венеции закрыли центральную площадь Святого Марка.