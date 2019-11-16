Центральную площадь Венеции открыли для туристов

Новости мира:Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в воскресение, 16 ноября.

Туристам и жителям разрешили посещать площадь Святого Марка в Венеции, через день после того, как она была закрыта из-за чрезвычайно сильного наводнения, прокатившегося большинством опустошенных центров города.

Об этом сообщает AP.

Несмотря на солнечное небо, город остается на грани в субботу из-за возможного приближения большего количества приточных вод в течение выходных.

В субботу утром вода на площади Святого Марка снова поднималась, и прогноз на воскресенье является хужим. Приток ожидается на высоте 1,15 метров над уровнем моря в субботу в полдень.

Поздно во вторник уровень воды в Венеции достигал 1,87 метра над уровнем моря, это был самый высокий уровень затопления с 1966 года.

Как сообщалось ранее, в результате нового наводнения в Венеции закрыли центральную площадь Святого Марка.