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Центральную площадь Венеции открыли для туристов

Центральную площадь Венеции открыли для туристов
14:14 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в воскресение, 16 ноября.

Туристам и жителям разрешили посещать площадь Святого Марка в Венеции, через день после того, как она была закрыта из-за чрезвычайно сильного наводнения, прокатившегося большинством опустошенных центров города.

Об этом сообщает AP.

Несмотря на солнечное небо, город остается на грани в субботу из-за возможного приближения большего количества приточных вод в течение выходных.

В субботу утром вода на площади Святого Марка снова поднималась, и прогноз на воскресенье является хужим. Приток ожидается на высоте 1,15 метров над уровнем моря в субботу в полдень.

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Поздно во вторник уровень воды в Венеции достигал 1,87 метра над уровнем моря, это был самый высокий уровень затопления с 1966 года.

Как сообщалось ранее, в результате нового наводнения в Венеции закрыли центральную площадь Святого Марка.

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Наводнение, Венеция, Наводнение в Венеции, Площадь Святого Марка.
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