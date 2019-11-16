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Вдова Литвиненко угрожает Джонсону из-за доклада по России

Вдова Литвиненко угрожает Джонсону из-за доклада по России
13:43 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Марина Литвиненко может оспорить решение правительства Великобритании не публиковать доклад о возможном вмешательстве России в британскую политику.

Вдова бывшего агента спецслужб России Александра Литвиненко Марина Литвиненко может подать иск в суд на Бориса Джонсона из-за решения британского правительства не публиковать доклад в отношении России. Об этом сообщает Reuters.

Адвокат Литвиненко Елена Цырлина заявила, что премьер-министру Великобритании направлено письмо, ответ на которое ожидается к вечеру 19 ноября.

Иск Марина Литвиненко обещает подать только в том случае, если соберет средства на работу юристов через платформу краудфандинг.

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Доклад комитета по разведке и безопасности парламента получил разрешение на публикацию от службы безопасности, но не был одобрен со стороны офиса премьер-министра Бориса Джонсона и поэтому не будет опубликован до выборов 12 декабря.

Законодатели из разных партий, в частности консерваторы Джонсона, призвали правительство опубликовать отчет во время дебатов в Палате общин. Но министр иностранных дел Кристофер Пинчер заверил, что нет ничего "необычного" в том, что изучение таких отчетов "требует определенного времени".

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Документ был окончательно доработан в марте и передан офису премьера 17 октября. В нем анализируется деятельность России, в том числе обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы, а также доказательства британских спецслужб, касающиеся скрытых попыток России повлиять на результаты референдума 2016 года и всеобщих выборов 2017 года.

Председатель комитета по разведке и безопасности Доминик Грив заявил, что нет законных оснований для отсрочки публикации отчета.

Как сообщалось ранее, в больнице штата Калифорния скончался 16-летний подозреваемый в стрельбе в средней школе в городе Санта-Кларита.

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Великобритания, Борис Джонсон, Александр Литвиненко, Марина Литвиненко.
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