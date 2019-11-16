"Желтые жилеты" на честь годовщины движения перекрыли кольцевую дорогу (Видео)

Новости мира:В эти выходные планируется провести порядка двухсот акций.

Несколько десятков "желтых жилетов" прошли пешком в эту субботу парижской кольцевой дорогой, это произошло чуть позже десяти часов утра.

Об этом сообщает Le Parisien. Протестующие заблокировали обе стороны движения на несколько минут.

Вскоре прибыли силы безопасности, тоже без транспорта. Они спокойно их оттесняли.

Движение запланировало более 200 акций в эти выходные, чтобы отметить свою первую годовщину.

Ранее сообщалось, что студенты решили присоединиться к движению "желтых жилетов" в cубботу, чтобы протестировать из-за дорогой стоимости жизни и неравенства.

PARIS - #Acte53 : Les #GiletsJaunes sont sur le périphérique à pied. Situation en cours. pic.twitter.com/P6zlJPdJUj — Clément Lanot (@ClementLanot) November 16, 2019

Как сообщалось ранее, около 600 организаторов протестов "желтых жилетов" со всей Франции собрались в Монпелье, чтобы обсудить будущее своего движения.

Gilets jaunes: quelques tensions à Paris, un premier feu allumé place d'Italie pic.twitter.com/m9REoHUsYs — BFMTV (@BFMTV) November 16, 2019

Кроме этого, перед центральным офисом правящей партии Грузии "Грузинская мечта", в котором собралась на заседание парламентское большинство, произошли столкновения между протестующими и полицией, в результате чего пострадали два человека.