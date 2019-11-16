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Протесты в Грузии: митингующие подрались с полицией

Протесты в Грузии: митингующие подрались с полицией
11:48 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Люди вышли на улицу после того, как парламент провалил голосование по реформе избирательной системы.

Перед центральным офисом правящей партии Грузии "Грузинская мечта", в котором собралась на заседание парламентское большинство, произошли столкновения между протестующими и полицией, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Правоохранители выстроили границу, перекрыв автомобильную дорогу в центральный офис. Участники акции призывают правоохранителей снять границу. Как заявил директор департамента патрульной полиции Важи Сирадзе, правоохранители мобилизованы на месте для поддержания правопорядка и безопасности.

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Один из присутствующих на акции призвал пикетировать вход в офис "Грузинской мечты", что спровоцировало конфликт между протестующими и сотрудниками полиции.

"Как видите, определенные силы здесь провоцируют полицию. Соответственно, мы защитим порядок. Призываем всех подчиняться законным требованиям полиции. Они могут выражать протест в спокойной обстановке, но нельзя пикетировать входы в здание", - заявил Сирадзе.

Во время схватки пострадал один участник акции. Одному из операторов на акции сломали руку.

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14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы.

Как сообщалось ранее, Грузия, сделавшая свои первые шаги на пути в европейскую семью в 1999 году, став 41-членом Совета Европы, с 27 ноября впервые станет страной-председателем этой международной организации, объединяющей в настоящее время 47 государств.

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Грузия, Грузинская мечта, Столкновения с полицией, Протесты в Грузии.
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