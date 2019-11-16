Скачать
Суббота, 16.11.2019
"На завершающем этапе": Ермак подтвердил слухи о возвращении захваченных Россией судов
"На завершающем этапе": Ермак подтвердил слухи о возвращении захваченных Россией судов
Разумков об уголовной ответственности за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань
Разумков об "уголовке" за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили

Президент Польши принял присягу нового правительства

Президент Польши принял присягу нового правительства
23:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Анджей Дуда принял присягу нового правительства.

Президент Польши Анджей Дуда принял присягу нового правительства.

Как сообщает Польское радио, приведенный к присяге Совет министров будет состоять из 20-ти министерств, в основном их будут возглавлять прежние министры.

Во время церемонии в Президентском дворце Дуда поблагодарил премьер-министра, вице-премьеров и министров за принятие на себя важных и ответственных обязанностей.

Новое правительство возглавил Матеуш Моравецкий. Его заместителями остались Ярослав Говин и Петр Глиньский. Третьим вице-премьером избран министр государственного имущества Яцек Сасин.

В новом правительстве Польши не будет Министерства энергетики, предпринимательства и технологий, а также Министерства инвестиций и развития. В то же время были созданы новые ведомства – Министерство развития, Министерство управления фондами, Министерство госактивов и Министерство климата.

Напоминаем, парламентские выборы в Польше состоялись 13 октября. По их результатам правящая партия «Право и справедливость» получила большинство в Сейме. Всего в Сейме работает 460 депутатов, в Сенате - 100.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правительство, Польша, Анджей Дуда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр зима 2019-2020: главные тренды и новинки "холодного" сезона (Фото)
02 Радиоактивная опасность: глобальное потепление может открыть ядерную "гробницу"
03 Почему новый кроссовер Hyundai Venue так сильно полюбился
04 Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
05 Выборы, лесть, договор о встрече: полный текст первого разговора Зеленского и Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний: У церкви и журналистов общее призвание
Епифаний: У церкви и журналистов общее призвание
Президент Польши принял присягу нового правительства
Президент Польши принял присягу нового правительства
Флешмоб #FreeAseyev поддержали в Италии
Флешмоб #FreeAseyev поддержали в Италии
Взаимные фанатки: Меган Маркл пригласила Хиллари Клинтон в свою резиденцию
Взаимные фанатки: Меган Маркл пригласила Хиллари Клинтон в свою резиденцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь