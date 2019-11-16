Президент Польши принял присягу нового правительства

Новости мира:Анджей Дуда принял присягу нового правительства.

Президент Польши Анджей Дуда принял присягу нового правительства.

Как сообщает Польское радио, приведенный к присяге Совет министров будет состоять из 20-ти министерств, в основном их будут возглавлять прежние министры.

Во время церемонии в Президентском дворце Дуда поблагодарил премьер-министра, вице-премьеров и министров за принятие на себя важных и ответственных обязанностей.

Новое правительство возглавил Матеуш Моравецкий. Его заместителями остались Ярослав Говин и Петр Глиньский. Третьим вице-премьером избран министр государственного имущества Яцек Сасин.

В новом правительстве Польши не будет Министерства энергетики, предпринимательства и технологий, а также Министерства инвестиций и развития. В то же время были созданы новые ведомства – Министерство развития, Министерство управления фондами, Министерство госактивов и Министерство климата.

Напоминаем, парламентские выборы в Польше состоялись 13 октября. По их результатам правящая партия «Право и справедливость» получила большинство в Сейме. Всего в Сейме работает 460 депутатов, в Сенате - 100.